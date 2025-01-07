25 Ocak'ta yapılması planlanan AK Parti İl Başkanlığı Kongresi öncesi yarın temayül yapılacak.

Edinilen bilgiye göre Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ve genel merkezden bazı yöneticiler temayül için yarın Çorum'a gelecek.

Parti binasında gerçekleşecek temayül yoklamasında partili yöneticiler il başkanı görmek istedikleri kişiler için oy kullanacak.

Parti binasında gerçekleşecek temayül yoklaması saat 12.00’de başlayacak.

Temayülde il yönetimi, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, il genel ve belediye meclis üyeleri il başkanı görmek istedikleri kişiler için oy kullanacak.

Temayül yoklamasının ardından sonuçlar değerlendirilerek 25 Ocak'ta yapılacak olan kongrede hangi ismin aday olacağı belirlenecek.

Mevcut il başkanı Murat Günay'ın kongreye kadar görevini sürdürdükten sonra yeniden aday olmayacağı ifade ediliyor.