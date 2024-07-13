AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan toplantıda parti çalışmaları ile yerel seçimlerde alınan sonuçlar değerlendirilerek, bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol haritası belirlendi.

AK Parti önceki dönem Trabzon Milletvekili ve Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu’nun da katılımı ile yapılan toplantının divan başkanlığına İl Başkan Yardımcısı ve Seç im İşleri Başkanı Abdulbaki Kartancı getirilirken, divan heyetinde ayrıca Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Osmancık Kadın Kolları Başkanı Vesile Zengin, Alaca Gençlik Kolları Başkanı Eren Fadıl Özdemir görev aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda 15 Temmuz ve Filistin konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Toplantıda sırasıyla; İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkan Vekili Av. Semra Akyüz Özdağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya, Av. Yusuf Ahlatcı ile AK Parti önceki dönem Trabzon Milletvekili ve Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu birer konuşma yaparak parti çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıda; ilçe başkanları, belediye başkanları, il-ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, sandık kurulu üyeleri ile çok sayıda partili hazır bulundu.