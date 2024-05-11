AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Anneler Günü nedeniyle Şehitliği ziyaret ederek, şehit anneleriyle görüştü.

İl Başkanı Murat Günay, önce AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazzeli anneler için düzenlenen eyleme katıldı.

Günay, akabinde Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından organize edilen şehitlikteki Anneler Günü programına katılarak, şehit anneleriyle sohbet etti.

Günün anlam ve önemine binaen açıklama yapan Günay, annelerin, sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali olduğunu söyleyen Günay, “Yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimiz, bizim başımızın tacı ve en değerli varlıklarımızdır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Annelerimize sadece bir gün değil, her gün sevgi ve hürmet göstermeli ve onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman hissettirmemiz son derece önemlidir. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Sosyal Politikalar Başkanı Arife Betül Gülgün ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.