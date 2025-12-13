AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Teşkilatına kongrelerin tamamlanması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti heyeti BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım ve Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun tarafından karşılandı.

BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

“Cumhur İttifakı ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Alperen Ocakları Başkanı Selçuk Adnan Ayan, Düvenci Belde Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Yusuf Zorlu ile İl Yönetim Kurulu üyesi Arif Aksoy’un da hazır bulunduğu ziyarete AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan’da katıldı.

