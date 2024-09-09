AK Parti, 81 ili kapsayan "Türkiye Buluşmaları" programı ile toplumun her kesimiyle buluşmak için yoğun bir saha çalışması başlattı. Bu kapsamda Çarşamba günü 13 milletvekili Çorum’a gelecek.

AK Parti, Türkiye Buluşmaları adı altında milletvekilleri, bakanlar ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin katılımıyla 81 ile ziyaret gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde milletvekili grupları görevli oldukları illere giderek esnaftan sivil toplum örgütlerine, meslek gruplarından üreticilere kadar farklı kesimlerle buluşacak.

HEYETE MUSTAFA ELİTAŞ ÖNCÜLÜK EDECEK

Çarşamba günü gerçekleşecek Çorum ziyaretinde heyete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş öncülük edecek.

HER İLÇEDE BİR MİLLETVEKİLİ GÖREVLİ OLACAK

Mustafa Elitaş’ın yanısıra Tokat Milletvekilleri Cüneyt Aldemir ile Mustafa Arslan, Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Sinop Milletvekili Nazim Maviş ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Murat Alparslan Çorum’a gelerek görevli oldukları ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelecekler.