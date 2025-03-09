AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa yoğun katılım oldu.

İskilip Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen iftar programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Programla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, "Bu buluşma, güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğimizin güçlü bir göstergesidir" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "22 yıldır AK Parti çatısı altında güçlenen bu samimi kardeşlik hikâyesinde bizleri yalnız bırakmayan ve iftar sofrasında buluştuğumuz tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.

Ayrıca, programımızda annelerimizin ve kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladık. Hayatın her alanında fark yaratan tüm kadınlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."