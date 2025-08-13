Mehmet Kasım Gülpınar, 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği yaptıktan sonra 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Gülpınar, 3 Eylül 2024 günü sürpriz bir şekilde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gülpınar, her ne kadar yola bağımsız devam edeceğini öne sürse de AK Parti'ye geçeceği iddialarının önüne geçemedi. Gülpınar'ın, geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi de bu iddiaları tekrar güçlü bir şekilde gündeme taşımıştı.

AK Parti ile görüştü mü?

Halk Tv yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu iddiaları Mehmet Kasım Gülpınar'a sordu.

Gülpınar, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, AK Parti ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuştum. Gülpınar, AK Parti’ye geçeceği iddiasını kesin bir dille yalanlıyor. 'Değil geçmek, aramızda bir görüşme bile olmadı' diyor."