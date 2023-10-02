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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız akşam saatlerinde Kadeş Barış Meydanı’nda Silmkent TOKİ mağduru aileleri birlikte basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Meydan’dan AK Parti milletvekilleri ve il başkanına seslenen Tahtasız, 45 gün içerisinde teslim edileceği söz verilen TOKİ konutlarının neden teslim edilemediğini sordu.

Verilen sözlerin neden yere getirilmediğini dile getiren Tahtasız, mağdur ailelerin evlerine ne zaman taşınacağına ilişkin iktidar kanadından bir açıklama beklediklerini söyledi.

Hak sahibi bazı aileler de verilen sözlerin yerine getirilemediğine dikkat çekerek, verilen sözler nedeniyle ev sahipleri ile aralarında sıkıntı yaşadıklarını ve mağdur olduklarını anlattı.

Bunun üzerine Milletvekili Tahtasız ve bazı vatandaşlar Silmkent TOKİ Konutları’nın ne zaman teslim edileceğine ilişkin bir açıklama almak için AK Parti İl Başkanlığı’na giderek, AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ı ziyaret etti.

BASINI İÇERİ ALMADILAR

Ziyarete basın mensupları alınmazken, bir AK Parti il yöneticisinin CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a şok sözler saf edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre AK Partili yöneticinin Tahtasız’ın hastanede sembolik olarak gerçekleştirdiği temel atma törenine atıfta bulunarak; “Anca zaten o kadar temel atarsınız” şeklinde çıkış yaptığı gelen bilgiler arasında.

Tahtasız'ın ise bu yöneticiye; 'Dua edin misafirlikteyim. Dışarda ben ona misafirliği öğretecem." şeklinde cümleler söylediği öğrenildi.