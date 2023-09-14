Tahmini Okuma Süresi: dakika

10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nde konuşma yapan Hitit Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kendirli, ekonomik krizlerin, muhasebe finansman alanında çalışan akademisyenlerle reel sektör temsilcilerinin birlikte çalışmalarının ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini belirterek, bu kapsamda yapılan kongrelerin öneminin de daha fazla ortaya çıktığını söyledi.

10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’23) Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Çorum’da başladı.

Kongrenin açılış programı dün Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, sektör temsilcileri, muhasebeciler ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrenin açış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kendirli, bu tür faaliyetlerin muhasebe finansman alanında çalışan akademisyenlerle reel sektör temsilcilerinin birlikte çalışmalarının ne kadar gerekli olduğu açısından önemli olduğunu belirterek, “Son yıllarda tüm dünya genelinde meydana gelen ve ülkemizi de etkileyen ve çeşitli sebeplerden ortaya çıkan ekonomik krizler, muhasebe finansman alanında çalışan akademisyenlerle reel sektör temsilcilerinin birlikte çalışmalarının ne kadar gerekli olduğunu bizlere de açık seçik göstermiştir. Bu kapsamda yapılan bu tür faaliyetlerin önemi de daha fazla ortaya çıkmaktadır” dedi.

Bu bağlamda, muhasebe ve finans alanındaki sorunlara ilişkin analizlerin ve çözüm önerilerinin dile getirileceği kongrenin gerek akademik camiaya gerekse reel sektöre olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Selçuk Kendirli, “Bu çerçevede, özelinde Finans ve Bankacılık Bölümü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi genelinde de Hitit Üniversitesi olarak bu çalışmaya vesile olmanın da gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Kongreye, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde ve kurumlarında görev yapan 100’ün üzerindeki araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve sunulmuş 89 bildirinin kabul edildiğini de aktaran Kendirli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sunulan bildirilerin temel konusu elbette ki muhasebe ve finans temelindedir. Fakat çalışmalar, hem akademinin hem de hayatın pek çok alanını kapsamaktadır. Bu yıl kongremizde 3 farklı panel konuları da belirlemiş bulunmaktayız. Bu panellerden iki tanesi Makine İmalat Sektörü açısından oldukça gelişmiş olan Çorum Makine Sanayiine yönelik Makine ve İmalat Teknolojisi İhtisas Alanı paneli olurken, bir tanesi de Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli anısına düzenlediğimiz Kalite Yönetim Standartları Özel Oturumu şeklinde olacaktır. Kongremize sunulan tebliğler toplamda 7 seansta 28 paralel oturumda sunulacaktır.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün selamlama konuşmasının ardından kongrenin ilk gün oturumlarına başlandı.

Kongrenin 16 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtildi.