AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Merkez İlçe Çepni ve Çöplü Mahallesi Seçim Bürosu önünde vatandaşlara seslendi.

Seçim sürecini başarılı bir şekilde organize ederek yoğun katılımla mahallelerde ve köylerde seçime sımsıkı kenetlenerek girmeyi başardıklarını ifadederek, “Allah’ın izniyle üç milletvekilimizi TBMM’ye göndereceğiz.” dedi.

Sergilenmek üzere Çorum’a gelen TOOG’un şoför koltuğuna da oturan Akar, “Kendi imkânlarımızla yaptığımız, gurur kaynağımız, yerli ve milli aracımız TOGG’u Çorumlu hemşerilerimizle buluşturduk. Halkımızın çok büyük teveccühünü gördük, Memleketimize milletimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi. (Haber Merkezi)