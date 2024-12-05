14 Mayıs'ta yapılan genel seçimle birlikte bakanlık dönemi biten ve AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, Kabine'de birlikte görev yaptığı isimlerin çoğunluğunun aksine gündemde kalmaya devam ediyor.

SOYLU'DAN SES GETİRECEK AÇIKLAMA

Bakanlığı döneminde gerek sosyal medyada gerekse katıldığı programlarda hakkındaki iddialara yanıt veren Soylu şimdilerde daha münzevi bir hayatı tercih ederken yaptığı yeni açıklamayla da büyük ses getirecek gibi.

"BU SON DÖNEMİM"

Veda açıklaması yapan Soylu "Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim" ifadelerini kullanırken siyasette fikrine danışılması haricinde yer almayacağını belirtti.

"İLK KEZ BİR GÖREVDEN AYRILIYOR DEĞİLİM Kİ"

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra yaşadığı süreçle ilgili kırgınlığı olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Soylu "Ben ilk kez bir görevden ayrılıyor değilim ki. Ben ilçe başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. İl başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkanlıktan ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkan yardımcılığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Siyasetin olağan halleridir bunlar. Öyle görmek lazım. Bir kırgınlık olarak görmemek lazım" dedi.

"SİYASETE GİRERSENİZ HAKKIM SİZE HELAL DEĞİL"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Soylu 5 yıl önce çocuklarıyla paylaştığı vasiyetine dair de "Bundan 5 yıl önce çocuklarıma bir şey söyledim. Olur da bana bir şey olur, soyadımız üzerinden size siyaset teklif ederler. İkiniz de siyasete girerseniz hakkım size helal değildir. Bu benim şahsi durumuma özel bir şeydir" ifadelerini kullandı.