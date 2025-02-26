Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yine değişiyor ancak bu kez tabelaya zam değil indirim yansıyacak.

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan değişimler pompaya yansıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hafif gerilim sonrası motorine indirim hazırlığı başladı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; motorinde indirim bekleniyor.

MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞİYOR

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor. Motorinin litresinde geçtiğimiz cumartesi 1,45 TL fiyat artışı yapılmıştı. Fiyat değişikliği motorinde yaşanacak. Benzinde değişiklik beklenmiyor.