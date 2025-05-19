Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük infial yarattı. Genç bir kadının hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldüğü görülürken işin aslı ise kısa sürede ortaya çıktı.

MARKET ÇALIŞANI DA SALDIRIYA UĞRADI

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı.

ARACI GASBEDEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, P.D.'nin eski erkek arkadaşı ile beraberindeki iki kişinin kadını tartışmanın ardından takip ettikleri ve akaryakıt istasyonunda darbettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.