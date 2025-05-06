Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara dayalı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik gözlendi. Otogaz (LPG) litre fiyatında dün geceden itibaren 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı.

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ, MOTORİNE BU GECE GELİYOR

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Özellikle taksi şoförlerinden kamyonculara, otobüs işletmecilerinden bireysel araç kullanıcılarına kadar geniş bir kesim bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere ise motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.