Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerinin hak ve menfaatini koruyucu çalışmalara imza atmaya, üyelerin yanında olmaya devam ediyor.

Oda üyelerinin avantaj sağlaması adına bazı akaryakıt firmaları ile indirim anlaşması yapıldı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, 3 ayrı firma ile akaryakıtta indirim anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Necmettin Uzun’un verdiği bilgiye göre; İnönü Caddesi Büyük Otel yanında bulunan Tuzcular Benzin İstasyonu, Çorum İl Özel idaresi karşısında bulunan Muhammed Durak Çelik’in sahibi olduğu DMÇ Otomotiv (Best Petrol) ve Çorum Sanayi Sitesi girişinde bulunan Tuzcular Benzin İstasyonu ise indirim anlaşması yapıldı.

Anlaşma gereği, odanın verdiği üye kimlik kartları ile otogaz, motorin ve benzin alan müşterilere ek indirimler uygulanacak.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, “henüz kimliklerini almamış olan oda üyelerimiz, Oda Başkanlığımıza başvurarak kimlik kartlarını alabilirler. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar dilerim. Bu tür indirim anlaşmaları yapmaya, oda üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.