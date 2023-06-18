HURŞİT BOZKURT

Kale Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bazı hak sahipleri, projenin akıbetini merak ettiklerini belirterek, Çorum Belediyesi’nden açıklama beklediklerini söyledi.

Kale Mahallesi sakinleri önceki gün Kale’nin önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

GÜLBAZ: PROJENİN İPTAL OLDUĞU SÖYLENİYOR

Mahalle esnafından Kamil Gülbaz, Belediye’nin bir yıl önce kentsel dönüşüm projesini anlatırken vatandaşı heyecanlandırdığını söylediğini belirterek, “Son günlerde projenin iptal olduğu söyleniyor. İptal olup olmadığını, akıbetini Belediye Başkanı’ndan öğrenmek istiyoruz” dedi.

‘HAKKINI VERİRLERSE VATANDAŞIN HERKES KOŞA KOŞA GİDER’

Vatandaşların haklarının verildiği taktirde koşa koşa imza atacaklarını aktaran Gülbaz, “Adamın 50 metre yeri var 3+1 daire veriyorlar. Benim Milönü Caddesi’nde işyerim var. Burada da büyük bir haksızlık olduğunu tahmin ediyorum. TOKİ’den gelen yetkili ‘size aynı yerinizden verilmeyecek, kura çekilecek diyor, benim yerimle Kellegöz Cami’nin yanındaki yerin değeri bir değil. İnsanlar bu sıkıntılar dolayıyla da imza vermekten kaçınıyor. Hakkını verirlerse herkes koşa koşa imza atacak” diye konuştu.

DAMAR: PROJENİN İPTAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Bir diğer mahalle sakini Samat Damar da kentsel dönüşüm projesiyle ilgili geçtiğimiz hafta Çorum Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret ettiğini belirterek, ziyarette kendisine ofisin kapatıldığını, projenin iptal edildiğini söylediklerini ileri sürdü.

Mağdur olduklarını belirten Damar, mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini ve projenin akıbeti ile ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

ZİHAR: HAKKIMIZIN VERİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Haklarının verilmediğini vurgulayan sakinlerden Abdullah Zihar ise “Kale’nin içerisini 8/10 yıl önce metrekaresini 1000-1500 lira gibi bir fiyat vererek almışlardı bunca zaman geçmesine rağmen şu an için bize verilen fiyat da aynı. O zaman ki kurla şu anki kur bir değil. Bu şekilde olursa bizler kesinlikle evlerimizi satmayı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

İLK İMZALAR 7 EYLÜL 2022’DE ATILMIŞTI

Çorum’un en eski yerleşim alınlarından olan Kale Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahipleri ile ilk imzalar 7 Eylül 2022 tarihinde atılmıştı.

24 Şubat 2023 tarihinde açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise binaların yıkımına birkaç ay içinde başlanacağını belirterek, kentsel dönüşüme giren hak sahiplerine de çağrıda bulunmuştu.