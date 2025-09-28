İstanbul’da Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde mahsur kalan bir adam 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı.

GÜNELERCE İÇERDE KALDI

Yaşanan olay hakkında paylaşılan bilgiye göre, bir kişi henüz anlaşılamayan bir sebeple tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Daha sonra ilerleyen kişi, 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçerek orada kaldı.

İSTANBUL'UN ORTASI ŞAŞIRTICI OLAY

Öte yandan içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, girdiği yerden dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada olayın gerçekleştiği yerden geçen bir vatandaş sesleri duydu. Sesler sonrasında olay hakkında ihbarda bulundu. Birçok polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi bölgeye sevk edildi.

DUVARIN BİR BÖLÜMÜ KIRILDI

Daha sonrada olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. Bu bölgeye içerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip etmeye başladı. Sıkışan adamın içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği fark edildi.

ADAM YARI ÇIPLAK VE HALSİZDİ

Daha sonra Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan içerideki kişi bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarma çalışmaları zorlandı.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

OPERASYON ALTI SAAT SÜRDÜ

Çalışmalar sonucunda açılan yerden içere gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, mahsur kalan kişinin yanına ulaşarak bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa götürüldü. İçerde uzun süre sıkışarak kalan adam, tedavi altına alındı.