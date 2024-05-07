Çorum Akıncılar Derneği proje kapsamında sporun sevdirilmesi ve sporcuya teşvik konulu bir dizi etkinlik düzenledi.

Çorum Akıncılar Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Mahallede Gençler Var Projesi (2023)” kapsamında; Mahallelerde sportif faaliyet etkinlikleri yürüten amatör sporcular arasından 40 genç sporcuya bir öğün ikramlık yemek verilirken, 40 genç sporcuya da çeşitli spor malzemesi tedariki sağlanarak, hediyeleri de takdim edildi.

Bu kapsamda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu rehberliğinde ihtiyaç sahibi sporcular belirlenerek hareket edilirken, sporcuların ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanı sahiplenmeleri, gerçekleştirdikleri spora ilgilerinin artırılması, sporun ruhuna uygun arkadaşlık bağlarının ve sağlıklı toplum anlayışının da amaçlanması önemsendi. Zira spor yapmanın insanın yaşamsal serüveninde bir gereklilik olduğunu ortaya koyabilmesi bedenin sağlıklı olmasıyla doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Sporun herhangi bir branşıyla uğraş gösteren insan sağlıklı düşünebildiği ölçüde fikirlerini de sağlam kurallara göre üretebilmektedir. Sağlıklı fikirler ile beslenen insan ise sosyal toplum içerisinde aidiyet duygusuyla kendisine yer bulabilmekte ve özgüveninde gelişme göstermektedir.

Çorum Akıncılar Derneği olarak; toplumsal alanların küçük yerleşimleri konumunda olan sokaklardaki yalnızlık ve kimsesiz kalmışlık hissiyatıyla varlıklarını gizleyerek, İçselleşip, dışlanmışlığa terkedilen dezavantajlı birey ve grupların toplum ile entegre edilmesi yönünde etkinlik ve faaliyetler yürüterek, bireyler daha yakın markaja alınarak kendi özgür ortamlarında fiziksel ve hissi bağlar kurulması üzerine de çalışmaların devam edeceği belirtildi.