Çorum Akıncılar Derneği İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Mahallede Gençler Var” projesi kapsamında şehadet ve şehitlik konulu Şehitler Gecesi programı düzenledi.

Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından programın açılış konuşmasını Akıncılar Derneği İl Başkanı Bekir Çatal yaptı.

Programa konuşmacı olarak katılan Akıncılar Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Şahin

Türkiye Müslümanları olarak zor süreçlerden geçtiklerini dile getirerek küreselcilerin, emperyalistlerin, Siyonistlerin Müslüman coğrafyalarında başlattıkları işgal ve soykırım politikaları nedeniyle yüzbinlerce mazlum masum Müslümanın şehadete mertebesine ulaştığını belirtti.

Kurgusal oyunlarla Filistin topraklarına yerleştirilen sonrasında da işgal ettiği günden bugüne soysuzca katliamlarını gerçekleştiren Siyonist İsrail’in insanların ve Müslümanlarının gözleri önünde Gazze’de soykırım suçu işlediğini ifade eden Mehmet Şahin, “Biz Türkiyeli Müslümanlar olarak artık sloganik ve kronik söylemlerimizi terk etmeli ve fiili davranışlar içerisine girmeliyiz. Biz Türkiyeli Müslümanlar olarak siyasi iradeye şunu söylüyoruz, kırmızı çizgilerimiz geçildi. Kırmızı çizgi aşılmaya başlandığı günlerden bugüne yüzbinlerce Filistinli şehit oldu. Bugün bir Amerikalı subay kendisini Filistinli kardeşlerimiz için yakabiliyorsa canından olabiliyor kendini feda edebiliyorsa oradaki kardeşlerimiz bizden yardım beklerken neredesiniz Müslümanlar diye feryat ederken bizim burada artık sadece kınamakla sadece sloganla sadece mitinglerdeki sayıların çokluğuyla geçiştirmek olmaz. Bu hem Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm Müslümanlar için bir sorumluluktur. Siyasi irade içinde başlıca bir sorumluluktur. Bizler Müslümanlar olarak siyasi iradeyi de sorumluklarını almaya acil çağrı yapıyoruz” dedi.

Bosna şehidi Selami Yurdan’ın ağabeyi Recai Yurdan ise yaptığı konuşmada, Metin Yüksel’i ve bütün şehitleri yad ettikten sonra konuşmasında kısaca vahdet olgusunu anlatarak müslümanların bütün ayrılıkları bırakarak mezhebi meşrebi ırksal farklılıkları itilafta oldukları meseleleri terk ederek ittifakta olunan hususlar üzerinden bir olmaya diri olmaya adım atması gerektiğini söyledi.

Bosna gazisi Mehmet Hakan Özayars ise konuşmasında, Bosna’da Sırplar ve Hırvatlarla giriştikleri mücadeleden örnekler vererek değerlendirmelerde bulundu.

İlahiyatçı Ömer Özdemir ise konuşmasında Abdullah Bin Cahş ve Sa’d Bin Ebi Vakkas’ın bir savaş öncesi yaptıkları dualardan bahsetti.

Şehadetin bir ideal olduğunu kaydeden Özdemir, “İmandan irfandan izzetten neşet eden bir idealdir. O ideal Müslümanlarda eksildiği veya kaybolduğu zaman Asr suresindeki geçtiği üzere hüsran olunacaktır. Hüsrana uğramamak için şehadet bilincini kaybetmemeliyiz. Allah’ın ayetlerini yeryüzüne hakim kılmak uğruna mücadele etmeli ve şehit gibi yaşamalıyız” şeklinde belirtti.