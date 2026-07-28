Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehir Buluşmaları kapsamında Akkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Aşgın, mahalleye yüzme havuzu ve Hanımeli Yöresel Satış Noktası yapılacağını açıkladı.

Akkent Mahallesi'ne yerel seçimlerde kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Aşgın, seçim döneminde mahalleye 3 tane vaat ettiği proje olduğunu ve bunlardan birinin sosyal tesis, diğerinin yüzme havuzu ve üçüncüsünün ise Hanımeli Yöresel Satış noktası olduğunu aktardı.

Sosyal tesisi hayata geçirdiklerini belirten Aşgın, diğer iki vaat edilen projeyi de mutlaka mahalle halkının hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Aşgın, "Bu mahalleye vadettiğimiz iki tane daha konumuz var. Bir tanesini tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Üç taneydi. Bir tanesini bugün açıyoruz. Allah'ın izniyle bu iki tanesini de tamamlayacağız ve yapacağız. Sözümüz söz. Bir tanesi Hanımeli Yöresel Satış Noktası. Yani günlük taze sütün olduğu, içerisinde yoğurt, katık, süt ürünleri, peynir gibi ürünlerin bulunduğu bir nokta olacak. Yine Arıcılar Birliğimizin temin ettiği başta bal olmak üzere arıcılık ürünlerinin olduğu, kadın kooperatiflerimizin ürettiği hamur işlerinin en güzellerinin satıldığı bir yer olacak. Bizim altı tane Hanımeli Yöresel Satış Noktamız ne ise, aynı şekilde bir tane de burada olsun diye söz vermiştik. Gelirken de arkadaşlarımızla tekrar istişare yaptık. İnşallah iki alternatif yerimiz var. Muhtarımızla bu iki alternatif yeri görüşeceğiz. Muhtarımız bu iki alternatif yerden hangisini derse, Akkentliler demektir. Ya da muhtarımızın demesi aslında Akkentliler hangisini derse o demektir. En kısa süre içerisinde tüm hazırlıkları tamamlayarak inşallah Hanımeli Yöresel Satış Noktası'nın açılışını da yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Merkezdeki iki yüzme havuzunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, her bakanlık ziyaretinde Akkent'e de aynı desteğin verilmesini talep ettiğini ifade etti.

Başkan Aşgın, "Şimdi önümüzde hem muhtarımın seçimine hem de bizim seçime üç yıl, iki buçuk yıl gibi bir süre kaldı. Böyle bir yıl daha bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapmak için mücadele edeceğiz. Olursa en güzeli olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle diğer iki tanesi gibi buraya da en güzel havuzu yapacağız. Ama oldu ya Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Size iki tane yaptık, bir daha da yaptırmayacağız.' dedi. Yine sözümüz söz. Allah'ın izniyle belediye olarak kendi imkânlarımızla bu sözümüzü yerine getireceğiz ve yüzme havuzunu da gençlerimize, Akkent'e Allah'ın izniyle kazandıracağız. Bu konuda da tavrımız, duruşumuz nettir." ifadelerini kullandı.