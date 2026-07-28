Çorum'da 9 bin nüfuslu Akkent Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri başıboş sokak hayvanlarının varlığı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dünkü 'Şehir Buluşmaları' kapsamında mahalle sakinleri ile bir araya geldiği etkinlikte başıboş sokak hayvanları konusuna değindi.

Akkent'in şehir merkezine en uzak mahallelerden biri olduğuna dikkat çeken Aşgın, zaman zaman başka il, ilçe ve köylerden hayvanların bölgeye bırakıldığını söyledi.

Mahalle yapısından dolayı bu bölgelere özellikle sokak hayvanlarının bırakıldığını ve aç kalan hayvanların da mahalleye yöneldiğini belirten Aşgın, bu nedenle vatandaşlardan çokca şikâyet aldıklarını ifade etti.

Çorum Belediyesi olarak bugüne kadar 1825 sokak hayvanını topladıklarını aktaran Aşgın, 859 hayvanın kısırlaştırıldığını, 953 hayvanın işaretlenerek kayıt altına alındığını dile getirdi.

Aşgın ayrıca 944 hayvana kuduz aşısı uygulandığını, 2 bin 217 hayvana parazit tedavisi yapıldığını ve 1012 hayvana çeşitli tedaviler gerçekleştirildiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ SOKAKTA BİR TANE SAHİPSİZ HAYVAN BIRAKMAMAK"

Amaçlarının sokakta tek bir sahipsiz hayvan bırakmamak olduğunu vurgulayan Aşgın, Çorum Belediyesi ile valilik başkanlığında kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği'nin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Aşgın, "İnşallah sokakta sıfır sahipsiz hayvan oluncaya kadar da çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu