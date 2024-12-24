Akkent Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde bulunan bir oyun parkı onarılmayı bekliyor.

Akkent Mahallesi Akkent 17.Sokak’ta yer alan çocuk oyun parkı hem bakımsızlıktan hem de oyun grubunun kırık olmasından dolayı kullanılmaz halde.

Bölgede yaşayan vatandaşlar duruma tepki göstererek, “Çocuk parkımız hem çok bakımsız hem de oyun gurubu uzun süredir kırık durumda. Harabe haldeki parkın elden geçirilerek çocuklarımızın oynayacağı hale getirilmesi için belediyeye başvurduk ama sonuç alamadık. Çocuk parkı sahipsiz köpeklerin de yuvası haline geldi. Çocuklarımızı sokağa oyun oynama göndermeye korkuyoruz. Yetkililerin oyun parkını hem onarmalarını hem de sahipsiz köpekleri toplamalarını istiyoruz” dediler.