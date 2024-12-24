Ahlatcı Çorum FK’nın Ankaragücü ile oynadığı maçı 3459 biletli taraftar izlerken bunun 676’sını konuk takım taraftarları oluşturdu.

Kırmızı Siyahlı kulübün pasolig hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre VİP, A, B, C ve D tribünlerinde bilet sahibi 544 kişiden 417 kişi stada giriş yaptı.

Protokolde ise 71 isimden sadece 12’si stada giriş yaptı. Misafir tribünde ise satılan 750 bilete karşılık stada giriş yapan 676 olarak açıklandı. Kale arkası E tribününde ise bilet sahibi 1140 kişi olmasına karşın stada giriş yapan 1030 olarak belirtildi.

Maraton tribününde bilet sahibi 1260 kişi olmasına karşın stada giriş yapan taraftar sayısı 1045 oldu.

Localarda giriş hakkı bulunan 296 taraftardan 252 kişi maça giriş yaptı.

Batı Kapalı Sol’da 38 taraftardan 24’si stada giriş yaptı.