FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a mahallesinde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Akkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada bakım ve onarım çalışmalarının başladığını ve çalışmalar bittiğinde sahanın baştan aşağıya yenilenmiş olacağını kaydeden Necip Güler, "Belediyemiz yıpranan halı sahamızı yenilemek için çalışmalara başladı. Demirleri boyandı, tel örgüler değiştirilecek, sahanın halıları yenilenecek. Sahamız baştan aşağıya onarılıyor" dedi.

Belediyenin mahallesinin yollarında da bakım ve onarım çalışması yaptığını kaydeden Güler, "Cadde ve sokaklarımızda yıpranan kilit taşı ile asfalt bölümler yenileniyor. Seyir Kafemizin etrafında ise çevre düzenlemesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Muhtar Necip Güler, mahallesinde yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, başkan yardımcılarına, ilgili birimlerin müdürlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

