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Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Çorumluları Ankara’da düzenleyecekleri “Yöresel Ürünler ve Leblebi Festivali”ne davet etti.

Gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Metin Akkuş, 9-12 Kasım tarihleri arasında “Yöresel Ürünler ve Leblebi Festivali” düzenleyeceklerini söyledi.

Akkuş, Ankara Anfa Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleyecekleri festivale tüm Çorumluları davet ettiklerini ifade etti.

Festival Şerif Saka, Gülsüm Kahraman, Çorumlu Namık, Umut Açıkgöz, Ahmet Denizer ve Cemal Kurtoğlu’nun da sahne alacağını aktaran Akkuş, “Ankara’da 1 milyonun üstünde Çorumlu var. Hiç bu işler yapılamıyor. Çorumlu dernekler var fakat yapılmıyor bu faaliyetler. Bizde konfederasyon olarak bu işe el atmak zorunda kaldık” dedi.

Ankara’da Çorumluların etkin olmak zorunda kaldığını vurgulayan Akkuş, “Niye Ankara’da bir tane Büyükşehir Belediye Başkanımız yok, ilçe belediye başkanımız neden fazla değil. Milletvekili sayımız daha çok olsun. O kadar oy potansiyelimiz var. Çorumluların birlik ve beraberliği olması lazım. Biz buna uğraşıyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tağıl, Çorum Kadın Kolları Başkanı Sevgi Yıldız ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Karaman da hazır bulundu.