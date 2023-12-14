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Ulukavak Mahallesi Akpınar Sokak sakinleri metruk evler ve araçların hatalı parkları yüzünden trafikte yaşanan aksaklıklardan şikayetçi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Sokakta yaşayan vatandaşlar sokakta bulunan metruk binaların tehlike saçtığını ifade ederek, “Sokağımızda bulunan metruk binalar yıkılmak üzere ve yanından geçerken korkuyoruz. Zaman zaman evden parçalar yola düşüyor. Bununla birlikte bağımlıların da uğrak yeri oldu. Buralardan geçerken korkuyoruz. Yetkililerin herhangi bir kötü olay yaşanmadan metruk binaları yıkmasını ve tehlikeli durumu ortadan kaldırmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.



TERS YÖN LEVHASINI GÖRMEYEN SÜRÜCÜ SOKAĞA YANLIŞ GİRİYOR

Sokakta hatalı parklardan dolayı trafikte sorunlarda yaşandığını da kaydeden vatandaşlar, “Sokağımızda tek yönlü trafik var. Ancak buna uyulmuyor. Çiftçi taraflı parklara birde ters yönden gelen sürücüler eklenince sorun büyüyor. Bazen tartışmalar oluyor. Sokağın girişindeki tek yön levhası yanlış yerde olduğu için burayı bilmeyen sürücüler ters yönden giriş yapıyorlar. Yetkililerin hem levhanın yerini değiştirmesini hem de çift taraflı parkların önüne geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandılar.