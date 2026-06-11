Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu,Sermaye Piyasa Kurulu ikinci Başkanlıı görevine getirilen hemşehrimiz Ahmet Aksu’yu ziyaret etti.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sporun içinden gelen ismin bu görevlere atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Aksu’ya yeni görevinde üstün başarılar diledi.

Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığı görevine getirilen Ahmet Aksu ziyaretinden dolayı Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu’na teşekkür etti ve ligde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Başkan Sedat Tahiroğlu, Ahmet Aksu’ya ismi yazılı forma hediye etti.