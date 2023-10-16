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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun çarptığı bedensel engelli genç hayatını kaybetti.

Bedensel engelli K.A. (28) akülü tekerlekli sandalyesiyle Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.E'nin kullandığı 38 ZD 822 plakalı kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde K.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yerine gelen gencin annesini yakınları teskin etmeye çalıştı.

Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.