Çorum’un Alaca ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Belediye Başkanı seçilen Şerif Arslan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Dilek Işık’tan teslim alan Şerif Arslan, daha sonra belediyenin önünde kesilen kurban ve duanın ardından kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Alaca için çalışmaya başlayacaklarını dile getirirken Belediye başkanı Şerif Arslan, "Seçim bitti artık şimdi bir olup, kardeş olup ilçemize hizmet etme vakti, geçmişten bu güne alacamıza hizmet eden değerli tüm Belediye başkanlarına teşekkür ederim, hepimiz Alacamıza hizmet için varız" dedi.

Belediye önünde tebrikleri kabul eden Belediye Başkan Şerif Arslan daha sonra makamına geçerek çalışmalara başladı.