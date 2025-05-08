Alaca Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaz aylarını daha konforlu hale getirmek amacıyla ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla hız verdi.

Alaca ilçesine havaların ısınmasıyla birlikte Alaca Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle sivrisineklerle mücadele kapsamında, larva oluşumunun önüne geçmek amacıyla larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sulak alanlar, su birikintileri, rögarlar ve çöp konteynerleri gibi haşere üreme noktalarında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapıyor. Larvasit atımı, sivrisineklerin henüz yumurta ve larva evresindeyken kontrol altına alınmasını sağlayarak daha etkili bir sonuç elde edilmesini hedefliyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek. Çevre sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.

İlçede yaşayan vatandaşlar ise Alaca Belediyesinin bu önleyici çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.