AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İskilip'te muhtarlarla bir araya geldi.

İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programı sonrası muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştiren Milletvekili Ahlatcı, taleplerini dinledi.

Toplantıda temeli 1999 yılında atılmasına rağmen 27 yıldır bitirilemeyen İskilip Tosya yoluna da değinen Ahlatcı, "İskilip–Tosya yolunu yaparsa AK Parti yapar. Kimse buradan rol kapmaya kalkmasın. Burası AK Parti’nin kalesi olan Çorum. Bu yolu da biz yaptıracağız." dedi.