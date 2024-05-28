Çorum'un Alaca ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından Alaca deresinde temizlik çalışması başlatıldı.

Derenin içerisinde bulunan balçık ve otlar iş makineleri yardımı ile toplanırken daha sonra büyük iş makinası ile kamyonlara yükleyerek atık alanına taşınıyor.

Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbir amaçlı yapılan çalışmalar ile dere yatağı tamamen tertemiz hale getiriliyor.

Belediye'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Daha temiz bir Alaca için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.