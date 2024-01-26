Alaca İlçe Müftüsü Necdet Kahveci, yurt dışı görevi nedeni ile veda ederek ilçeden ayrıldı.

1 Temmuz 2021’den bu yana Alaca Müftüsü olarak görev yapan Necdet Kahveci’nin yurtdışı görevinin çıkması üzerine müftülük toplantı salonunda bir veda programı düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Necdet Kahveci, göreve geldiği ilk günden bu yana planlanan ve uygulamaya geçilen müftülük ve vakıf hizmetlerinde özverili, samimi ve gayretli çalışmalarından ve desteklerinden ötürü tüm arkadaşlarıma teşekkür etti.

Program İlçe Müftüsü Necdet Kahveci’ye plaket takdimi ile son buldu.

