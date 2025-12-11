Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda iddiaya göre temizlik personeli, okul müdürünü zehirlemeye çalıştı.
Temizlik personelinin, okulda pişecek olan tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı öne sürüldü.
Olayın fark edilmesinin ardından okul müdürü karakola giderek şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen temizlik görevlisi tutuklanırken, bahsi geçen bölge ve yemek üzerinde incelemeler yapılarak numuneler alındı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.
Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.
Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.