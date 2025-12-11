Çorum'a yapılacak olan Yeni Defterdarlık Hizmet Binası, yatırım programına alındı.

Gülabibey Mahallesi’nde yapılacak olan yeni hizmet binası;

• 4.493 m² arsa,

• 7 katlı modern yapı,

• Toplam 9.807 m² kapalı alan

şeklinde planlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Defterdarlığa bağlı tüm birimler ile Hasanpaşa ve Çorum Vergi Daireleri aynı çatı altında toplanacak. Böylece vatandaşların işlemlerini daha hızlı, kolay ve konforlu şekilde yapmaları sağlanacak

Yeni bina; 180 kişilik konferans salonu, 200 personele hizmet verecek yemekhane ve mutfak, 300 personelin görev yapabileceği ofis alanları, 10 araçlık kapalı otopark ve 55 araçlık açık otopark ile modern standartlarda tasarlandı.

Mevcut Gazi Caddesi’ndeki eski defterdarlık binasının yapılan deprem testlerinde riskli yapı olarak tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alınmış ve birimler geçici alanlarda hizmet vermeye başlamıştı. Yeni proje ile tüm birimler tekrar tek merkezde toplanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 09.12.2025 tarihli oluru ile proje arsa karşılığı yapım modeliyle ihale sürecine alındı. İhale hazırlıklarının 2026 Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, "Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Yeni Defterdarlık Hizmet Binası, Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Sayın Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte yürüttüğümüz yoğun temaslar, ortak girişimler ve yakın takibimiz sonucunda yatırım programına alınmış ve resmi süreç resmen başlatılmıştır.

Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında güçlü bir irade ortaya koyan, Çorum’a her alanda destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayan, hizmet kalitesini yükselten projeleri hemşehrilerimize kazandırmak için çalışmaya, takip etmeye ve üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.