Çorum'un komşu illerinden Samsun'da Ladik ilçesinde bulunan Akdağ, kar yağışıyla beyaza bürünerek kış turizmi için umut verdi.

Samsun şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. İlin en yüksek noktalarından biri olan Akdağ, bugünkü yoğun kar yağışının ardından masalsı bir görünüme kavuştu. Akdağ’ın zirvesi ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Akdağ’da çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından "Ladik, beyaz örtüyle buluşunca ortaya böyle kartpostallık manzaralar çıkıyor" notuyla paylaşarak bölgenin güzelliğine dikkat çekti.