Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, “ 2024Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı” kapsamında oda olarak hazırlamış oldukları ‘Alaca İhracat İle Güçleniyor’ projesinin OKA tarafından %100 hibe ile kabul edildiğini hatırlatarak, proje kapsamında eğitimlerin başladığını duyurdu.

Eğitim programının açılış toplantısında konuşma yapan Günser Şirin, 5 gün sürecek uygulamalı eğitimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Amacımız ilçemizde ihracat yapan firma sayımızın artması ve ilçemize katma değer katmalarını sağlamaktır. Eğitimlerimiz alanında uzman arkadaşlar tarafından verilmektedir. Ben eğitimin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor ve katılımcı üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.