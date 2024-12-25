Yeniden Refah Partisi Alaca İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Ferhat Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kongrede tek liste ile kongreye giden Mehdi Bolat başkan seçildi.

Kongreye Belediye Başkanı Şerif Arslan, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru, Yeniden Refah Partisi Sorgun ve Aydıncık ilçe başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri, muhtarlar ve parti üyeleri katıldı.

Kongrede konuşma yapan İlçe Başkanı Mehdi Bolat, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm katılımcılara teşekkür etti.