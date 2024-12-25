Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ortaköy ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Geçtiğimiz hafta sonu Ortaköy 100. Yıl İlkokulu’nda öğrenim gören ve hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri sinema ile buluşturan ve AHL Parkta güzel bir gün geçirmelerini sağlayan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Ortaköy 100. Yıl İlkokulu’na sürpriz bir ziyaret yaparak, ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda ve kitap desteğinde bulundular.

Dernek Başkanı Erhan Avcı ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette okul öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunulurken, ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda paketleri Anaokulu Öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir’e teslim edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, geçtiğimiz hafta sonu Ortaköy 100. Yıl İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile AHL Park’ta güzel bir etkinliğe imza attıklarını ve bu etkinlik esnasında okulda çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencinin olduğunu öğrendiklerinden bahsederek, Ortaköy 100. Yıl İlkokulu’na gıda ve kitap desteğinde bulunmaya karar verdiklerini söyledi.

Çorum merkez ve ilçelerinde imkanlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanlarında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Avcı, “Ortaköy 100. Yıl İlkokulu Anaokulu Öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz bu anlamlı etkinliğin mimarı kıymetli öğretmenimiz Feray Koyunoğlu İsbir’dir. Öğrencileri için birçok fedakarlığa imza atmış bir öğretmenimizin ricası bizler için emirdir. Geçtiğimiz hafta sonu öğrencilerimize unutamayacakları bir gün yaşatmıştık. O gün bizleri okullarına davet etmişti çocuklarımız. Bugün onlarla tekrar bir araya gelmekten ve sevinçlerine şahit olmaktan büyük mutluluk duyduk.” diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyelerimiz tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan gıda paketleri ve kitapların öğrencilere teslim edildiğini ifade eden Avcı, maddi ve manevi büyük fedakarlıkta bulunan dernek yönetimine, üyelerine ve Nefes gönüllülerine teşekkür etti.