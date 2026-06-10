Alaca İlçe sahası yenileme çalışmalarının ardından U 12 maçı ile hizmete açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Alaca İlçe sahasının zemininin yenilenmesi ve aydınlatma yapılması nedeni ile yaklaşık dört aydır devam eden çalışmalar tamamlandı.

Alaca takımlarının maçlarını merkez sahalarında oynadığı bu dönem sahanın yenilenmesi ile sona erdi. Hafta sonunda U 12 liginde Alaca Belediyespor ile Çorum İkbalspor takımları arasındaki maçla Alaca ilçe sahası yenilenen hali ile hizmete açıldı.