Sungurlulu milli güreşci Tansel Can Örtücü Üniversiteler Dünya Güreş Şamhiyonası için Brezilya’da. Dün başlayan ve 14 Haziran’da sona erecek olan Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonasında Sungurlu milli güreşci Tansel Can Örtücü 97 kiloda milli mayoyu giyecek.

Güreş kariyerinde önemli başarılara imza atan Tansel Can Örtücü, daha önce gençler kategorisinde dünya üçüncülüğü elde ederek adından söz ettirmişti. Üniversiteler Türkiye Şampiyonası’nda 97 kiloda Türkiye şampiyonu olan Örtücü, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

Milli güreşcinin antrenörü Çelebi Bayır, Tansel Can Örtücü’nün Dünya Şampiyonasında başarılı olarak ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek kendisine başarılar diledi.