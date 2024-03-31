Alaca’nın yeni Belediye Başkanı MHP’li Şerif Arslan oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaca Belediye Başkan Adayı Şerif Arslan Alaca Belediye Başkanı olarak seçildi. Alaca halkı kararını MHP Belediye Başkan Adayı Şerif Arslan’dan yana verdi.
ŞERİF ASLAN KİMDİR?
Şerif Arslan, 1964 yılında doğdu.
İlk, orta ver lise eğitimini Alaca'da tamamlayan Arslan, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
1994 yılında Alaca Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Arslan, 2006-2023 yılları arasında Alaca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Arslan, başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek, MHP'den Alaca Belediye Başkan Adayı gösterildi.
Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Editör: Yüksel Basar