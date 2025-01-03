Türkiye Kızılay Derneği tarafından Alaca’da hayati önem taşıyan kan için bağış kampanyası düzenlendi.

Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan’ın destek verdiği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Kızılay Derneği tarafından düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyasına” destek olmak amacıyla Kaymakam Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan kan bağışı aracını ziyaret etti.

Araçta görevli sağlık personellerinden faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Tok ve Başkan Arslan, kan bağışı konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.