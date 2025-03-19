Çorum'un Alaca ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesi ile başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

Alaca ilçesine bağlı Güllük köyü, Belpınar köyü ve yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının ani düşüşü neticesinde etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

Kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreyi bulurken, yağış ara ara tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.