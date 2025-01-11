Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan bu kontrollerde, market raflarında yer alan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelenirken, ürün etiketlerinde de mevzuata uygunluk kontrolü gerçekleştiriliyor.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ

Vatandaşların sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimlerde, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin raflardan kaldırılması sağlanıyor. Ayrıca, fiyat etiketlerinin ürünlerle uyumlu olup olmadığına da dikkat ediliyor. Bu sayede hem tüketici haklarının korunması hem de vatandaşların güvenli alışveriş yapması hedefleniyor.

DENETİMLER SÜREKLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Alaca Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ifade edildi. Halkın sağlığına zarar verebilecek durumların önlenmesi adına, zincir marketlerdeki ürünlerin kontrolü büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Zabıta ekiplerinin denetimleri sürerken, vatandaşların da alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunuyor: Ürünlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin.

Raf ile kasa fiyatlarının uyumlu olmasına özen gösterin. Ürün etiketlerinin doğru ve açık bilgi sunduğundan emin olun. Alaca Belediyesi’nin bu özverili çalışmaları, halkın daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamayı amaçlıyor.