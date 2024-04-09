Çorum'un Alaca ilçesinde dört ana caddesi üzerinde bulunan plastik butonlar söküldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde önceki dönem belediye yönetimi tarafından dört caddeye yerleştirilen ve araçlara zarar veren plastik butonlar, Belediye Başkan Arslan'ın talimatıyla sökülerek yol eski haline getirildi.

Konuya ilişkin olarak Alaca Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız tarafından şikayet konusu olan 4 ana caddemizde bulunan plastik yol butonları sökülüyor. Vatandaşlarımız, Alaca halkı ne isterse biz onu yapacağız, Alaca'ya Arslan hizmeti geldi "denildi.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları çalışmaları yerinde inceledi.