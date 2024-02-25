Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından halkın güven ve huzurunu sağlamaya yönelik şok uygulamalar devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 60 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 30 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. -