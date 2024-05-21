Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Marketlere yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde genel temizlik, çalışma belgelerinin olup olmadığını, evraklarının işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğunu, hijyen ve steril şartlara uygunluğu ile müşterilere karşı tutum ve davranışları açısından bir dizi kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde her detayı titizlikle inceleyen zabıta ekipleri, işyeri sahiplerini dikkat etmesi gereken konular hakkında uyardı.

Denetimlerde ürünlerin gramajı, etiket fiyatları, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, denetimlerde kurallara uymayan işletme sahipleri uyararak bir sonraki denetime kadar eksikliklerin giderilmesini istediler.

Konuya ilişkin olarak Alaca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerde temizlik ve halk sağlığına önem veren işyeri sahiplerine de teşekkür edilerek, "Alaca Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olacağız. Zabıta ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halk sağlığı bizim için birinci sırada gelmektedir. Temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden istenilen seviyeye getirilmesi halkımızın daha temiz ve güzel ortamda gönül rahatlığıyla hizmet almalarını sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.