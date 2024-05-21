Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali yapıldı.
Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen finale 17 ilden toplam 20 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisi katıldı.
Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' yarışmacılarından Emre Cami İmam Hatibi Hatibi Kurra Hafız Mustafa Gökmen'in oğlu İHL öğrencisi Hafız Muhammed Emir Gökmen Türkiye 2'incisi oldu.
BÖLGE FİNALİ BİRİNCİSİYDİ
Hafız Muhammed Emir Gökmen, Karabük'te düzenlenen “Genç Sâda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” bölge finallerinde bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı.