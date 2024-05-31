Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkan TED Çorum Koleji idareci, öğretmen ve sporcuları kabul etti.

TED Çorum Koleji Müdürü Nevzat Işık, Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Ünal Veran ve Türkiye Şampiyonasında 50-100 ve 200 metre çift palette şampiyon olarak altın madalya kazanan Deniz Ece Dugan ve 50-100 metre su üstünde iki gümüş ve 50 metre çift palette bronz madalya kazanan Nevzak Işık ile birlikte İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Ünal Veran çalışmaları ve katıldıkları şampiyona hakkında İl Müdürü Cemil Çağlar’a bilgiler verdi. Çağlar ziyaretten ve sporcuların elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek idareci, öğretmen ve sporcuları tebrik etti. Çağlar İl Müdürlüğü olarak Çorum’da sporun gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonunda Çağlar başarılı yüzücülere hediyeler verdi.